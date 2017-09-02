Sony расширяет семейство наушников с шумоподавлением серией 1000X

2 сентября 2017, 8:50

WH-1000XM2 — новые полноразмерные наушники премиум-класса с оголовьем и системой шумоподавления, которые предлагают множество инновационных функций и отличаются впечатляющим временем работы батареи.

С ними вы часами будете наслаждаться музыкой, открывая для себя новые грани любимых композиций и адаптируя звучание к своему окружению с помощью дополнительных индивидуальных настроек.



Используя приложение Sony | Headphones Connect совместно с новыми наушниками серии 1000X, вы получаете широкие возможности по настройке звучания. Не имеющая аналогов функция «Адаптивный контроль звука» (Adaptive Sound Control) с распознаванием действий позволяет легко управлять звучанием наушников. Благодаря этой функции вы можете задать персональные параметры системы шумоподавления (Noise Cancelling) и режима окружающего звука звучания (Ambient Sound) согласно вашим индивидуальным предпочтениям. Эти параметры, сохраненные приложением, будут автоматически применяться в зависимости от того, в какой обстановке вы находитесь и что хотите слышать.



Модель WH-1000XM2 также оснащена эксклюзивной функцией «Оптимизация по атмосферному давлению» (Atmospheric Pressure Optimizing). Программа с помощью датчиков измеряет давление окружающего воздуха и соответствующим образом оптимизирует настройки шумоподавления. Помимо этого, с помощью эквалайзера вы можете настраивать звуковую гамму в соответствии с личными предпочтениями.



Эти две интеллектуальные функции регулировки звучания реализованы с помощью интегрированной технологии SENSE ENGINE™, в которой применяются уникальные разработанные Sony методы обработки и анализа звуковых сигналов. SENSE ENGINE™ обеспечивает индивидуальную обработку всех звуков — музыкальных произведений и внешней среды.



Используя успешные наработки модели прошлого года, MDR-1000X, и предлагая новые возможности, полноразмерные наушники WH-1000XM2 не разочарует вас благодаря передовой технологии шумоподавления в сочетании с уникальным режимом окружающего звука, персональными настройкам шумоподавления и функции «Быстрое внимание».



Если вы часто летаете на самолетах, то вы по достоинству оцените все удобство функции «Оптимизация по атмосферному давлению» (Atmospheric Pressure Optimizing): она повышает эффективность шумоподавления за счет анализа давление воздуха в окружающей среде.



Эти наушники способны работать до 40 часов в автономном режиме при проводном подключении к источнику звука и до 30 часов при беспроводном подключении. Помимо этого, функция быстрой зарядки позволяет зарядить батарею до 70 минут всего за 10 минут зарядки. Вы можете использовать наушники 1000XM2 где угодно, в небе и на земле.



Специальное приложение Sony | Headphones Connect предлагает огромный выбором интеллектуальных функций, позволяющих настраивать процесс прослушивания индивидуально. Вы получаете доступ к удобному управлению настройками с мобильного устройства.



Наушники WH-1000XM2 появятся в продаже в Украине осенью 2017 года. Стоимость будет объявлена позже.