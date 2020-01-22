Panasonic представил беспроводные наушники Technics с функцией шумоподавления

Линейка Technics пополнится в 2020 году оригинальной новинкой - компактными полностью беспроводными наушниками с функцией шумоподавления Technics EAH-AZ70W.
Эта модель была впервые показана корпорацией Panasonic на выставке потребительской электроники CES 2020 в США.
Миниатюрные и легкие наушники обеспечат идеальное звучание практически в любых условиях. В них используются 10-мм драйверы с графеновым покрытием и специальные акустические камеры для контроля воздушного потока. За счет распределения воздушных потоков от диафрагмы формируется чистый и объемный звук.
Двойная гибридная система сочетает методы прямого и обратного шумоподавления с цифровой и аналоговой обработкой.
Technics EAH-AZ70W оснащены сенсорным датчиком и Bluetooth-антенной для поддержки стабильного подключения к мобильным устройствам. Метод одновременной передачи сигнала на левый и правый канал обеспечивает бесперебойную работу и высококачественный звук.
Встроенный микрофон отсекает фоновые шумы для чистой передачи голоса при использовании наушников как гарнитуры к мобильному телефону.
Одним прикосновением к сенсору пользователь может переключать режимы шумоподавления.
Влагозащищенная конструкция Technics EAH-AZ70W отвечает стандарту IPX4.
На полном заряде аккумуляторов наушники обеспечат шесть часов непрерывного прослушивания с включенной системой шумоподавления. Использование зарядного чехла увеличивает время работы до 18 часов.
Бесплатное приложение Technics Audio Connect для смартфона даст возможность:
• регулировать уровень шумоподавления
• индивидуально настраивать звуковые режимы
• проверять уровень заряда аккумуляторов
• найти потерявшиеся наушники и т.д.
Модель будет доступна в черном и серебристом вариантах.