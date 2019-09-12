Technics анонсирует выпуск внутриканальных наушников EAH-TZ700

12 сентября 2019, 11:45

Любители музыки всегда желают получить наилучшее качество звучания, это мотивирует рост рынка наушников и обновления его ассортимента.

Technics также не стоит в стороне и анонсирует выпуск внутриканальных наушников EAH-TZ700, рожденных в процессе бесконечного поиска идеального звучания.

Основу высокого качества звучания EAH-TZ700 закладывает новый 10 мм драйвер. Его уникальные характеристики являются результатом сочетания нескольких новых разработок, ставших результатом многолетних исследований инженеров компании. Среди них диафрагма необычной для наушников конструкции, технология магнитной жидкости, использованной в катушке, и корпус специальной конструкции, усиливающий звук и выравнивающий частотный диапазон.



Новый 10 мм драйвер, используемый в EAH-TZ700, создан специально для внутриканальных наушников. Одной из его главных особенностей является уникальная диафрагма толщиной 5 микрон. В отличие от других решений, представленных на рынке, она двухкомпонентная. Нижняя часть диафрагмы изготовлена из специального жесткого алюминия. Она гасит нежелательные вибрации и улучшает воспроизведение высокочастотного диапазона. Верхняя часть изготовлена из эластичного материала, имеет форму присущую аналогичным решениям в динамиках акустических систем и "свободное" крепление (край диафрагмы не соединяется с корпусом драйвера). Эта часть опускает резонансную частоту драйвера и улучшает звучание басов.

Кроме того, в катушке драйвера использована магнитная жидкость, которая обеспечивает высокую точность колебаний "свободной" части диафрагмы благодаря высокому демпферному эффекту. В результате наушники способны спокойно отработать и энергичный бас, и безудержные высокие частоты (до 100 КГц), которые добавляют звучанию впечатляющего объема.Цилиндрический корпус EAH-TZ700 имеет коаксиальную конструкцию, раскрывающую полный потенциал нового драйвера. Внутренние перегородки корпуса формируют воздушную камеру (Air Control Chamber), которая формирует внутренние потоки воздуха и оптимизирует баланс во всем частотном диапазоне. В результате получено улучшенное разрешение звука и впечатляющее объемное звучание.Конструктивно корпус наушников создан из комбинации двух металлов. Секция, по которой исходит звук изготовлена из легкого и прочного титана - главного металла космической отрасли. Он прочно удерживает драйвер и гасит нежелательные вибрации. Основная часть корпуса изготовлена из литого магния, который известен своей способностью гасить вибрации. Форма наушников разработана с учетом анатомических особенностей уха и обеспечивает оптимальную посадку и исключительный комфорт при длительном прослушивании музыки.EAH-TZ700 комплектуется двумя вариантами кабелей: сбалансированным и несбалансированным. Оптимальный вариант 2,5 мм аудиоджек, поэтому он идеально подходит для использования с портативными высококачественными музыкальными проигрывателями. Для максимальной долговечности коннектор имеет изогнутую форму и его контакты покрыты позолотой. Ушные вкладыши также играют важную роль в формировании звучания наушников. Поэтому помимо традиционных нормальных и круглых вкладышей в комплект добавлено овальные, обеспечивающие повышенную звукоизоляцию. Каждый из разновидностей вкладышей идет в четырех различных размерах.Technics - это японский бренд корпорации Panasonic для аудиооборудования. С 1965 года под этой торговой маркой Panasonic производил различные hi-fi продукты, такие как проигрыватели, усилители, ресиверы, магнитофоны, CD-плееры и динамики для продажи в разных странах. Он был задуман для линейки высококачественного аудиооборудования, чтобы конкурировать с таким брендом, как Nakamichi. С 2002 года продукты были переименованы в Panasonic, за исключением Японии и бывшего Советского Союза, где бренд оставался в центре внимания. Panasonic прекратил продажу большинства продуктов этого бренда в октябре 2010 года, но в 2015 году он был восстановлен с появлением новых высококачественных проигрывателей.