Technics EAH-DJ1200 - диджейские наушники с отличной функциональностью

12 сентября 2019, 10:45

Technics анонсировал новые диджейские наушники EAH-DJ1200. Новинка является потомком проданной более чем полумиллионным тиражом модели RP-DJ1200, которая вышла еще в 1996 году.

Повторяя базовую концепцию старой модели, EAH-DJ1200 лучше адаптирован к современным потребностям диджеев. Поэтому Technics получил диджейские наушники с лучшим функционалом, дизайном и качеством звука. В дополнение к обычному прослушиванию, EAH-DJ1200 обеспечивают точный мониторинг звука даже в очень зашумленном окружении, таком как клубы. Дизайн с матированной черной поверхностью делает эти наушники идеальной парой к диджейскому проигрывателю SL-1200MK7. Поставки EAH-DJ1200 начнутся в конце осени - начале зимы 2019 года.

В обновленных динамиках используется CCAW катушка диаметром 40 мм. Благодаря чему достигается чистый, детализированный звук и поддерживается большое напряжение (2,500 мВ) без искажений звука даже при высокой громкости. Также, хорошая балансировка высоких и низких частот делает мониторинг комфортным даже в очень зашумленном окружении.



EAH-DJ1200 - это легкие накладные наушники. На их корпусе есть поворотный механизм с фиксацией, благодаря которому наушники можно использовать для мониторинга на одно ухо. Он адаптируется к любым стилям мониторинга, использующихся диджеями. Наушники складываются для удобного хранения и транспортировки.

В модели использован съемный кабель, который легче чистить и поддерживать в рабочем состоянии. Для защиты от случайного отсоединения предусмотрен специальный фиксирующий механизм. Растяжимый скрученный спиралью кабель с L-образным разъемом, защищающим от внутреннего разрыва проводников добавляют наушникам простоты в использовании и увеличивают их надежность. Благодаря этому они способны выдержать небрежное и интенсивное использование профессиональными DJ.



Созданные на основе RP-DJ1200, которые остаются одной из самых долго продаваемых моделей, актуальных уже более 20 лет, EAH-DJ1200 используют осовремененную черную цветовую схему для создания обновленного вида. Вооруженные высокой выносливостью и широкой функциональностью, EAH-DJ1200 идеально подходят к SL-1200MK7, который имеет такое же матовое черное покрытие.

Technics - это японский бренд корпорации Panasonic для аудиооборудования. С 1965 года под этой торговой маркой Panasonic производил различные hi-fi продукты, такие как проигрыватели, усилители, ресиверы, магнитофоны, CD-плееры и динамики для продажи в разных странах. Он был задуман для линейки высококачественного аудиооборудования, чтобы конкурировать с таким брендом, как Nakamichi. С 2002 года продукты были переименованы в Panasonic, за исключением Японии и бывшего Советского Союза, где бренд оставался в центре внимания. Panasonic прекратил продажу большинства продуктов этого бренда в октябре 2010 года, но в 2015 году он был восстановлен с появлением новых высококачественных проигрывателей.