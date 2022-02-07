Флагманські бездротові навушники Technics EAH-A800

7 февраля 2022, 9:45

Юг-Контракт розпочинає продажі флагманської моделі повнорозмірних бездротових навушників EAH-A800, виготовлених компанією Panasonic під брендом Technics й оснащених цілою низкою технологічних інновацій.



Модель Technics EAH-A800G-K – це бездротова стереогарнітура, виконана у форма-факторі повнорозмірних накладних навушників із закритою акустичною конструкцією. Фірмовий дизайн навушників є одночасно стриманим і вишуканим, а також сучасним та ергономічним. Ця гарнітура має м’яку дужку та м’які амбушури з амортизацією, тож навіть під час тривалого використання новинка дарує максимальний комфорт.

За високу якість звуку відповідають 40-мм випромінювачі із тришаровою вільно підвішеною діафрагмою. Діапазон відтворюваних частот становить 4 Гц -40кГц, що з великим надлишком перекриває потреби найвибагливіших меломанів. Крім того, численні технології цифрової обробки та передачі звуку також значно покращують якість звучання, включно з підтримкою кодеків і профілів A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SBC, AAC, LDAC. Під’єднуються навушники за допомогою інтерфейсу Bluetooth 5.2.



Система подвійного гібридного шумозаглушення дає змогу з комфортом слухати музику в найбільш шумних місцях. Водночас режим прозорості дозволяє чітко й детально чути голоси та інші важливі звуки, не знімаючи навушників. Зручність у з’єднанні зі смартфоном та простоту налаштування забезпечує фірмове програмне забезпечення Technics Audio Connect. Для керування гучністю та відтворенням музики навушники оснащені фізичними кнопками, а роз’єм 3,5 мм дозволяє також під’єднати гарнітуру до джерела звуку не лише через Bluetooth, але й за допомогою стандартного кабелю.

За чітку передачу голосу під час розмови відповідають 8 окремих мікрофонів, технологія Beamforming і вдосконалена технологія заглушення вітру та інших шумів. Родзинка даної моделі – спеціальний режим концентрації уваги, що допомагає розпізнати й чітко почути голос в шумному оточенні, наприклад, оголошення в аеропорту.



Показники автономності є надзвичайно високими і становлять до 50 годин роботи в режимі прослуховування аудіо із увімкненою системою шумозаглушення. Для збільшення часу автономної роботи навушники оснащені спеціальним датчиком, який автоматично вимикає їх в разі зняття з голови. Швидке заряджання впродовж 15 хвилин забезпечує 10 годин автономної роботи. Для зручності зберігання і транспортування модель Technics EAH-A800 виконана у складаному корпусі й оснащена компактним кейсом.