VM-430, VM-630 та BT-630 - нові моделі накладних навушників ERGO

29 января 2024, 16:15

В асортименті бренду ERGO з’явилися три нові моделі накладних навушників, які можна використовувати як вдома й на роботі, так і в дорозі.

Нові навушники представлені моделями ERGO VM-430 Black, ERGO VM-630 Black й ERGO BT-630 Black. Перша з них – ERGO VM-430 BLACK – являє собою легкі й компактні накладні дротові навушники в класичному дизайні, в якому чорний пластик поєднується з м’якими амбушурами зі штучної шкіри. Поворотний механізм дозволяє складати навушники для більш зручного перенесення й зберігання, а наявність регулювання гучності та вбудованого мікрофону значно розширюють функціонал моделі.Навушники ERGO VM-630 Black й ERGO BT-630 Black мають однакові технічні характеристики за винятком того, що перша модель виконана в дротовому варіанті під’єднання до джерела звуку, а друга – в бездротовому через новітній протокол Bluetooth 5.3. Обидві моделі виготовлені з матового пластику чорного кольору зі зручним наголов’ям з механізмом складання, а також із м’якими амбушурами зі штучної шкіри. Автономність бездротової моделі ERGO BT-630 Black завдяки акумуляторам ємністю 300 мА/год становить до 12 годин в режимі відтворення музики.Всі три моделі навушників оснащуються динамічними випромінювачами діаметром 40 мм, які створюють реалістичну звукову картину в усьому діапазоні частот від 20 Гц до 20кГц, відтворюючи глибокі низькі та чисті високі частоти. Надійна та зручна конструкція новинок забезпечує тривале користування й справжнє задоволення не тільки від звучання навушників, а й від їхнього стильного вигляду та відмінної ергономіки.