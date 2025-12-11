R182 Dual Sim Black та B185 Dual Sim Black - нові кнопкові телефони ERGO

11 декабря 2025, 11:15

В асортименті бренду ERGO з’явилися дві нові моделі мобільних телефонів у форм-факторі моноблок, призначені передусім для класичного голосового зв’язку.

До новинок входять моделі ERGO R182 Dual Sim Black та ERGO B185 Dual Sim Black. Як випливає з назв цих мобільних телефонів, кожен з них виконаний в корпусі чорного кольору й має подвійний слот для SIM-карт. Це дозволяє розділяти особисте життя й роботу чи користуватися послугами різних операторів. Нові моделі оснащуються камерою і вбудованим ліхтариком, а наявність слота для карт пам’яті microSD, роз’єму для навушників 3,5мм та бездротового інтерфейсу Bluetooth дають змогу використовувати кожну з новинок в якості зручного медіаплеєра. Музику й новини також можна слухати через вбудований FM-радіоприймач. Сучасний роз’єм для заряджання USB Type-C, яким оснащуються новинки, зручний і надійний.Серед особливостей моделі ERGO R182 Dual Sim Black можна відзначити компактний корпус і вагу лише 80 грамів, а також дві спеціальні кнопки: для екстреного виклику SOS і для запуску FM-приймача. Серед характеристик, що виділяють телефон ERGO B185 Dual Sim Black, можна назвати стильний привабливий дизайн, легку вагу 80 грамів, а також вбудований ліхтарик-спалах поруч із камерою.Завдяки своїй простоті та надійності нові мобільні телефони від бренду ERGO – це відмінний вибір для людей старшого покоління, дітей та всіх тих, хто шукає пристрій передусім для голосового зв’язку.