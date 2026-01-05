LG розширює лінійку lifestyle черговою новинкою

5 января 2026, 13:45

LG Electronics (LG) представить на CES 2026 нове доповнення своєї лінійки lifestyle-екранів.



Компанія дебютує з новим телевізором LG Gallery — своєрідним "полотном", яке доповнює досвід персоналізації простору завдяки більш ніж 4 500 зображень у сервісі LG Gallery+.



Створений для користувачів, які цінують дизайн інтер’єру, телевізор Gallery формує вишукану атмосферу арт-простору прямо вдома, поєднуючи технології з особистим стилем.

У співпраці з музейними кураторами було розроблено режим "Gallery Mode", що оптимізує колір і яскравість для максимально природної передачі фактури оригінальних полотен. Ключовим елементом є спеціальна панель, яка зменшує відблиски та мінімізує відображення, забезпечуючи візуальний ефект, наближений до мистецької експозиції. Телевізор також автоматично адаптує якість зображення до освітлення в приміщенні, зберігаючи чіткість протягом усього дня.Телевізор Gallery буде доступний у діагоналях 55 і 65 дюймів та має надтонкий дизайн із щільним приляганням до стіни і змінними магнітними рамками1. Модель оснащена збільшеним об’ємом внутрішньї пам’яті для збереження обраних колекцій зображень. Окрім ролі арт-полотна, телевізор пропонує повноцінний преміальний досвід перегляду завдяки MiniLED-підсвітці та процесору α (Alpha) 7 із Штучним інтелектом, поєднуючи ефектне 4K-зображення з об'ємним звучанням AI Sound Pro (Virtual 9.1.2ch).Завершує концепцію сервіс LG Gallery+. Це комплексна платформа для оформлення інтер’єру, яка перетворює екран на повноцінний елемент простору. Щомісяця бібліотека поповнюється новими роботами, а загальний каталог налічує понад 4 500 зображень2 — від класичного мистецтва до кінематографічних сцен, ігрових візуалізацій та анімацій. Таким чином користувач може оформити простір відповідно до особистих уподобань.Окрім вбудованої бібліотеки, користувачі можуть створювати власні роботи за допомогою генеративного ШІ або відображати особисті фото. LG Gallery+ також підтримує фонову музику: можна вибрати готові композиції за настроєм або транслювати власні плейлисти через Bluetooth.Зрештою, LG Gallery+ дозволяє перетворити телевізор на творчий центр, і ця послуга доступна на всій лінійці телевізорів LG."Ми продовжимо формувати ринок, розширюючи лінійку lifestyle-телевізорів і перетворюючи екран на партнера, який органічно підлаштовується під уподобання користувача", — зазначив Парк Хьон-сей, президент підрозділу LG Media Entertainment Solution Company. — "Наша мета — допомогти людям вільно формувати власний простір і покращувати якість життя завдяки персоналізації".На CES 2026 LG представить повну лінійку Art-телевізорів, включно з новим телевізором Gallery, демонструючи як сучасні дисплеї виходять за межі традиційних форматів домашнього перегляду і стають елементом дизайну.