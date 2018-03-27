MEIZU обновляет коллекцию аксессуаров LIFESTYLE

27 марта 2018, 11:45

MEIZU LIFESTYLE – это полезные и практичные имиджевые аксессуары на каждый день.

До сегодняшнего дня на рынке были представлены лишь два аксессуара из коллекции – полюбившиеся пользователям фирменные рюкзаки MEIZU, а также фирменная дорожная спортивная сумка MEIZU. Исполненные из влагостойкого и прочного материала Оксфорд, выполненные в элегантным минималистичным дизайном, доступные по крайне невысокой цене - сумки и рюкзаки очень полюбились пользователям в России, часто спрос превышает предложение и новые поставки аксессуаров не всегда успевают прибыть вовремя, из-за чего иногда товары временно исчезают из продажи фирменных магазинов MEIZU.



Специально к 15-летию MEIZU, которое свершилось 14 марта 2018 года, компания вновь выпустила ограниченную версию рюкзаков в темно-сером исполнении! Темно-серый рюкзак отличают большим объем вместимости, а также слегка измененный дизайн и иначе организованное внутреннее пространство.



Рюкзак темного цвета доступен в очень ограниченном количестве и достаточно быстро исчезнет из продажи.

Две новинки – спортивная нагрудная сумка MEIZU и компактный несессер для разной мелочевки. Изделия также выполнены из влагостойкой прочной ткани Оксфорд, имеют стильный минималистичный дизайн и удобную организацию внутреннего пространства. Нагрудная сумка обладает регулируемым ремешком.