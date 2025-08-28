Редагування зображень у Gemini отримало масштабне оновлення

28 августа 2025, 12:45

Сьогодні ми раді представити нову модель генерації та редагування зображень від Google DeepMind у додатку Gemini.

На ранніх етапах тестування вона отримала найвищі оцінки. Тепер вона інтегрована в додаток Gemini, тож у вас буде ще більше можливостей для створення ідеального зображення.

Ми запустили функцію редагування зображень безпосередньо в додатку Gemini раніше цього року і відтоді наполегливо працюємо над її вдосконаленням. Особливу увагу ми приділяємо збереженню подібності персонажа від одного зображення до іншого. Ми знаємо, що під час редагування фотографій себе чи близьких, навіть найдрібніші деталі мають значення — зображення, яке «майже схоже, але не зовсім», виглядає неприродно. Саме тому наше останнє оновлення розроблене для того, щоб ваші друзі, родина і навіть домашні улюбленці завжди виглядали автентично. Ви можете приміряти зачіску у стилі 60-х або одягнути пачку на свого чихуахуа — модель збереже їхню справжню подобу.Просто надайте Gemini фотографію для роботи та скажіть, що ви хочете змінити. Gemini дає змогу об’єднувати фотографії, щоб помістити себе на знімок із вашим улюбленцем, змінити фон кімнати, щоб переглянути, як будуть виглядати нові шпалери, або розмістити себе в будь-якій точці світу, яку ви можете уявити — і все це, зберігаючи вашу подобу. Після завершення ви можете навіть завантажити відредаговане зображення назад у Gemini, щоб перетворити ваше нове фото на веселе відео.Ось кілька речей, які варто спробувати, досліджуючи нові можливості редагування зображень:Змінюйте собі костюм або локацію: Завантажте фото людини чи домашнього улюбленця, і модель збереже їхній вигляд незмінним, поки ви розміщуватимете їх у нових сценаріях. Приміряйте різні образи, наприклад, професійне вбрання, або ж погляньте, як би ви виглядали в іншому десятилітті — завжди залишаючись собою.

Поєднуйте фото: Тепер ви можете завантажувати кілька зображень і поєднувати їх у нову сцену. Наприклад, візьміть своє фото та світлину вашого собаки, щоб створити ідеальний портрет вас обох на баскетбольному майданчику.

Багатоетапне редагування: Ви можете продовжувати змінювати зображення, створене Gemini. Наприклад, візьміть порожню кімнату, пофарбуйте стіни, а потім додайте книжкову полицю, меблі чи журнальний столик. Gemini працює разом із вами, змінюючи конкретні частини зображення та зберігаючи решту без змін.

Змішування стилів: Застосовуйте стиль одного зображення до об’єкта на іншому. Наприклад, ви можете взяти колір і текстуру пелюсток квітів і перенести їх на гумові чоботи, або створити сукню з візерунком із крил метелика.

Спробувати цю оновлену можливість редагування зображень у додатку Gemini можна вже сьогодні. Усі зображення, створені або відредаговані в додатку Gemini, містять видимий водяний знак, а також невидимий цифровий водяний знак SynthID, щоб чітко показати, що вони згенеровані штучним інтелектом.