Google представив Nano Banana Pro

21 ноября 2025, 15:45

Втілюйте свої задуми у проєкти студійної якості, використовуючи повний контроль, бездоганне відображення тексту та поглиблене розуміння світу.Лише кілька місяців тому ми випустили Nano Banana — нашу модель для зображень на базі Gemini 2.5 Flash. Від відновлення старих фотографій до генерації мініфігурок, Nano Banana стала значним кроком в редагуванні зображень, що дозволила звичайним користувачам розкрити свій творчий потенціал.Сьогодні ми представляємо Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) — нашу нову передову модель для генерації та редагування зображень. Створена на основі Gemini 3 Pro, Nano Banana Pro використовує найсучасніші міркування та знання про реальний світ від Gemini, щоб візуалізувати інформацію краще, ніж будь-коли раніше.Nano Banana Pro допоможе вам візуалізувати будь-яку ідею та створити будь-який дизайн — від прототипів та презентації даних у вигляді інфографіки до перетворення рукописних нотаток на діаграми.За допомогою Nano Banana Pro тепер ви можете:Генерувати більш точні, контекстно-насичені візуальні матеріали на основі покращених міркувань, світових знань та інформації в реальному часіЗавдяки вдосконаленим міркуванням Gemini 3, Nano Banana Pro не просто створює гарні зображення — вона також допомагає вам створювати більш корисний контент. Ви можете отримати точні освітні пояснення, щоб дізнатися більше про нову тему, наприклад, контекстно-насичену інфографіку та діаграми, які базуються на наданому вами контенті або фактах із реального світу. Nano Banana Pro також може підключатися до великої бази знань Google Пошуку, щоб допомогти вам швидко створити наочне зображення для рецепта або візуалізувати інформацію в реальному часі, як-от погоду чи спортивні результати.

Nano Banana Pro — це найкраща модель для створення зображень з правильно відтвореним і розбірливим текстом безпосередньо на них, незалежно від того, чи потрібен вам короткий слоган, чи довгий абзац. Gemini 3 чудово розуміє глибину та нюанси, що відкриває світ можливостей для редагування та генерації зображень — особливо коли йдеться про текст. Тепер ви можете створювати більш деталізований текст у макетах або на плакатах, використовуючи ширший вибір текстур, шрифтів і каліграфії. Завдяки посиленим міркуванням Gemini, ви можете генерувати текст багатьма мовами, а також локалізувати та перекладати свій контент, що дозволить вам легко виходити на міжнародну аудиторію або простіше обмінюватися контентом з близькими.Створюйте високоякісні візуальні матеріали з розширеними творчими можливостямиЄдність дизайну: З Nano Banana Pro ви можете поєднувати більше елементів, ніж будь-коли раніше, використовуючи до 14 зображень та зберігаючи єдиний стиль і схожість до 5 людей. Незалежно від того, чи перетворюєте ви ескізи на готові продукти, чи креслення на фотореалістичні 3D-моделі, тепер ви можете легко втілювати задуми в життя. З легкістю застосовуйте бажаний візуальний вигляд і стиль до своїх макетів, і ваш бренд залишатиметься цілісним та послідовним у всіх точках контакту.Творчий контроль студійного рівня: Завдяки новим можливостям Nano Banana Pro ми надаємо вам прямий доступ до розширених творчих інструментів. Вибирайте, редагуйте й удосконалюйте будь-яку частину зображення за допомогою покращеної функції редагування. Змінюйте ракурси камери, налаштовуйте фокус, застосовуйте професійну корекцію кольору або навіть змінюйте освітлення сцени (наприклад, перетворюйте денну зйомку на нічну або створюйте ефект боке). Ваші творіння, завдяки широкому діапазону співвідношень сторін та підтримці роздільної здатності 2K і 4K, готові до використання на будь-якій платформі — від соціальних мереж до друкованих видань.Як спробувати Nano Banana Pro вже сьогодніУ наших продуктах і сервісах тепер доступний вибір: оригінальна Nano Banana для швидкого та захоплюючого редагування, або Nano Banana Pro для складних композицій, що вимагають найвищої якості та візуально досконалих результатів.Користувачі та студенти: Глобальне впровадження починається у застосунку Gemini, коли ви обираєте «Створити зображення» з моделлю «Міркування» (Thinking). Користувачі безкоштовної версії матимуть обмежені квоти, після вичерпання яких вони повернуться до оригінальної моделі Nano Banana. Передплатники Google AI Plus, Pro та Ultra отримають збільшені квоти. Для NotebookLM Nano Banana Pro також доступна для всіх передплатників у світі.Професіонали: Ми оновлюємо генерацію зображень у Google Ads до Nano Banana Pro, щоб надати рекламодавцям по всьому світу передові можливості для творчості та редагування. Вона також починає впроваджуватися сьогодні для клієнтів Workspace у Google Slides та Vids.Розробники та корпоративні клієнти: Доступна через Gemini API та Google AI Studio, а також у Google Antigravity для створення макетів і дизайнів UX; компанії можуть розпочати створення масштабованих проєктів у Vertex AI вже сьогодні, і незабаром вона з’явиться у Gemini Enterprise.Креативники: Доступна для передплатників Google AI Ultra у Flow, нашому інструменті для створення фільмів на основі ШІ, щоб надати креаторам, кінематографістам і маркетологам ще більше точності та контролю над їхніми кадрами та сценами.Як ідентифікувати зображення, згенеровані ШІ, у застосунку GeminiМи вважаємо дуже важливим знати, коли зображення згенероване ШІ. Ось чому медіафайли, створені інструментами Google, містять наш непомітний цифровий водяний знак SynthID.Сьогодні ми надаємо потужний інструмент верифікації безпосередньо в руки споживачів: тепер ви можете завантажити зображення в застосунок Gemini і, завдяки технології SynthID, просто запитати, чи було воно згенероване Google AI. Ми починаємо із зображень, але незабаром розширимо цю функцію на аудіо та відео.На додаток до SynthID, ми збережемо видимий водяний знак (блискітку Gemini) на зображеннях, згенерованих користувачами з безкоштовним доступом та користувачами з передплатою Google AI Pro, щоб ці зображення було ще легше ідентифікувати як створені Google AI.Враховуючи необхідність мати візуально чистий простір для професійної роботи, ми вилучимо видимий водяний знак із зображень, згенерованих передплатниками Google AI Ultra.