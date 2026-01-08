Кабмин предупредил о дополнительных отключениях из-за непогоды и мороза

8 января 2026, 10:15

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об ухудшении погодных условий в Украине.

По ее словам, циклон "зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра". По прогнозам синоптиков, температура ночью опустится до -20 °C, днем — до -10 °C.



"Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и усложнения движения на дорогах, — сообщила Свириденко. — Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды".





