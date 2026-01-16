Дома с электроотоплением могут приравнять к критическим объектам – Свириденко

16 января 2026, 18:45

Кабмин прорабатывает решения для стабилизации ситуации в энергетике, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что планируется и уже делается:В течение суток Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации анализируют потребности регионов в генераторах и резервном оборудовании. Его оперативно перераспределят туда, где ситуация самая сложная.В Киеве и области в ближайшие сутки проверят состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов. Для критических случаев предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая помощь.Дома с электроотоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры –чтобы обеспечить им стабильный обогрев.Все ОВА и Киевская городская военная администрация должны сократить потребление электроэнергии – для уличного освещения, подсветки зданий и рекламы.