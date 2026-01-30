Правительство запускает программу "СвітлоДім"

30 января 2026, 10:45

ОСМД, кооперативы и управители многоэтажек смогут получить 100-300 тыс. грн на генераторы и другое энергооборудование.



Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, программа будет действовать в общинах с чрезвычайной энергетической ситуацией, начиная с Киева и Киевской области.

Кроме генераторов, можно будет приобрести инверторы, аккумуляторы, блоки управления, высоковольтные батареи и солнечные панели, уточнили в Минразвития.



Заявку можно подать на портале программы "СвітлоДім" или в "Дії". Помощь возможна в трех размерах (100 тыс. грн, 200 тыс. грн или 300 тыс. грн), зависимо от этажности и количества подъездов. Выплаты обещают в течение 48 часов.