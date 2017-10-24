MTI стала официальным дистрибьютором инверторов Solis

24 октября 2017, 9:15

Компания MTI стала официальным дистрибьютором инверторной продукции Ginlong Technologies – мирового лидера в сфере производства возобновляемых источников энергии.

MTI представит на украинском рынке сетевые инверторы Solis для солнечных электростанций. В частности, в Украине будут доступны линейка однофазных устройств мощностью от 1 до 3,6 кВт и линейка трёхфазных устройств мощностью от 6 до 70 кВт.Основное преимущество сетевых инверторов Solis – отсутствие необходимости в аккумуляторах, поскольку все контроллеры работают синхронно с сетевыми объектами снабжения. Данный тип инверторов широко применяется в организации автономной системы частного домохозяйства с целью минимизировать затраты на коммунальные услуги и обеспечить независимость домашних электросетей от возможных сбоев в работе станций централизованного электроснабжения.Дополнительным преимуществом для частных домохозяйств, производящих электричество из солнечного света, является «зелёный» тариф, который позволяет владельцам выгодно продавать излишки выработанной энергии государству.Инверторы Solis отличаются компактным дизайном, двустрочным дисплеем с возможностью контроля каналов МРРТ и устойчивым алгоритмом работы в сети.Продукция Solis функционирует на частных и коммерческих объектах по всему миру, включая Эйфелеву башню в Париже.Обе линейки представленных в Украине инверторов уже доступны на складах компании. Сервисную поддержку устройств осуществляет специализированное подразделение MTI – компания MTI-Сервис.