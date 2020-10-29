Виды и основные функции сетевых инверторов для солнечных батарей

29 октября 2020, 10:35

Инвертор представляет собой специальное полупроводниковое устройство. Предназначение оборудования заключается в переработке постоянного тока, собирающегося в аккумуляторах в результате преобразования солнечной энергии в переменный. Благодаря инвертору напряжение в сети увеличивается до необходимых 220 Вольт. Именно за счет правильной работы устройства обеспечивается надлежащая эксплуатация системы в целом.

Виды сетевых фотоэлектрических моделей

Можно выделить следующие подвиды оборудования:

1. String. Один из наиболее распространенных вариантов, которые могут работать с несколькими модулями в одной либо нескольких цепочках.

2. Микроинверторы. Как правило, работают с одним устройством. Основная особенность заключается в простоте конфигурации и возможности быстрого масштабирования. Для этого достаточно просто добавить в сеть дополнительные модули.

Оборудование центрального типа предназначено для работы с большой группой солнечных панелей.

Критерии выбора сетевых устройств

Если возникает необходимость купить сетевой инвертор, важно разобраться, чем нужно руководствоваться, чтобы приобретенное устройство соответствовало определенным критериям:

1. Напряжение на входе. Выбор должен осуществляться с учетом мощности оборудования. Если данная характеристика на выходе увеличена, это значительно ухудшает условия функционирования выходного транзистора.

2. Функциональность. Для измерений большинство современных устройств оснащаются дисплеями. На экранах указываются основные параметры работы.

3. Возможность функционирования параллельно с сетью. Сетевое оборудование, в отличие от классических инверторов, позволяет напрямую поставлять энергию от солнечных панелей в электросеть. В данном случае установка АКБ не потребуется. Эта особенность позволяет сэкономить на всей системе в целом.

4. Функция автоматического пуска генератора. Оборудование запускается и отключается без участия пользователя в зависимости от напряжения на аккумуляторе. Как правило, такая опция реализована в виде отдельного модуля, подключающегося к инвертору.

5. Наличие встроенного зарядного устройства. Такой тип оборудования позволяет использовать энергию от сети или генераторного устройства для подзарядки аккумулятора. Также они одновременно могут передавать ток в нагрузку.

Выбор мощности оборудования осуществляется в зависимости от условий использования. Одно из преимуществ устройств сетевого типа заключается в том, что такие девайсы убирают проблемы, связанные с перепадами напряжений.