Новые автомобильные инверторы Ritmix

24 сентября 2018, 12:15

В этом месяце в продажу поступает сразу же 4 новые модели автомобильных инверторов от бренда Ritmix: RPI-3002, RPI-4002, RPI-6024 и RPI-6102.

Каждое устройство имеет евророзетку и USB-порт для подключения питаемых устройств. Все модели оснащены защитой от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и низкого напряжения. Для удобства обслуживания предохранители электрической цепи устройства вынесены на внешнюю часть корпуса. Если говорить о мощности, то RPI-3002 рассчитан на 300 Вт, RPI-4002 — на 400 Вт, а RPI-6024 и RPI-6102 имеют саму большую выходную мощность, по 600 Вт. Инверторы RPI-3002 и RPI-4002 можно подключить как в гнездо прикуривателя, так и напрямую к аккумулятору автомобиля.



Модели RPI-6024 и RPI-6102 имеют несколько отличительных особенностей по сравнению с другими новинками. RPI-6024 работает только от 24 вольт (например, в грузовых автомобилях; не подходит для использования от сети 12 вольт легковых автомобилей), а RPI-6102 является, пожалуй, самым функциональным инвертором в модельном ряду Ritmix. Это устройство оснащено сразу двумя евророзетками и выдает чистую синусоиду — это крайне важно для питания электродвигателей и компрессоров, а также другого чувствительного оборудования, например, бытовой или медицинской техники.

