Новые модели автомобильных зарядок Ritmix

12 сентября 2019, 12:45

Линейка автомобильных аксессуаров Ritmix активно пополняется новыми моделями.

Уже на этой неделе в продажу на российском рынке выходят сразу же пять новых зарядных устройств: RM-12XQPD, RM-23XQC, RM-22XQPD, RM-24XQPD, RM-32XQPD. Каждая модель оснащена современными разъемами – USB QC3.0 и PD (USB Power Delivery), что позволяет быстро зарядить любое устройство, при этом сохранить возможность использования прикуривателя.

Отдельно хочется отметить наличие у зарядных устройств передового разъёма PD (USB Power Delivery). Он обеспечивает высокую мощность и позволяет заряжать любые устройства – от смартфонов и планшетов до ноутбуков, а также подключать другие мощные совместимые устройства.RM-12XQPD – это младшая модель в линейке зарядных устройств. На передней части устройства расположены разъемы для зарядки гаджетов – QC3.0 и PD, а также одно гнездо для прикуривателя.Модель RM-23XQC имеет интегрированный кабель, который позволяет без труда использовать зарядное устройство пассажирам как переднего, так и заднего ряда в автомобиле. На верхней части корпуса размещены три разъема: два классических USB (до 2,1А) и один – USB QC3.0. Помимо этого данная модель имеет два гнезда для прикуривателя.Особенностью RM-22XQPD является механизм, который позволяет настроить положение головной части зарядного устройства для максимального удобства использования. Эта модель имеет два разъема для зарядки совместимых устройств - USB QC3.0 и PD, а также два гнезда для прикуривателя.RM-24XQPD визуально похожа на предшествующую модель RM-22XQPD, у нее также есть возможность регулировки и 2 гнезда для прикуривателя. Однако на верхней части корпуса установлено сразу четыре разъема для зарядки: USB QC3.0, PD и два USB (до 2,1А), что делает данную модель максимально универсальной.Старшая модель в линейке новых зарядок – RM-32XQPD, она имеет три гнезда ля прикуривателя, разъем USB QC3.0 и PD. Изменяемое положение штекера позволяет комфортно использовать устройство в салоне любого автомобиля.