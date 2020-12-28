Ritmix представила свои первые беспроводные зарядки

28 декабря 2020, 13:15

В ассортименте Ritmix грядут новые пополнения - линейка беспроволочных зарядных устройств, которую представляют модели RM-1000W, RM-2000W, RM-3000W.

Все три новинки имеют одинаковую выходную мощность в 10 Вт, и способны зарядить любое устройство, имеющее функцию беспроводного питания, благодаря чему вы всегда будете оставаться на связи, не пропустите важную онлайн-конференцию и не лишите себя любимой музыки, даже если находитесь далеко от цивилизации и электричества.Главное отличие новинок друг от друга - конструкция. RM-1000W имеет форму диска и может быть расположена на любой поверхности. RM-2000W предназначена для автомобилистов - просто прикрепите ее к лобовому стеклу или в любое другое удобное место и ваше устройство всегда будет включено. У RM-3000W конструкция «трансформер», которую можно использовать как в горизонтальном положении, так и как подставку для смартфона, что особенно пригодится при долгих перелетах и поездках - поставьте зарядку со смартфоном на столик и наслаждайтесь интересным фильмом.