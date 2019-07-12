Новые модели автомобильных зарядок Ritmix

12 июля 2019, 11:15

Модельный ряд автомобильных устройств пополнился двумя моделями зарядных устройств: RM-4221 и RM-4124 – которые совсем скоро поступят в продажу на рынке.

RM-4124 – это автомобильное зарядное устройство с портом USB на 2,4А, работающее от прикуривателя.

Оно подходит для смартфонов, планшетов, регистраторов и других небольших устройств. Главным отличием RM-4221 является наличие двух USB-портов, суммарно выдающих до 2,1А. Оба устройства имеют компактный корпус, изготовленный из белого пластика.

RM-4124 имеет световой индикатор, который загорается при включении, а RM-4221 оснащен подсветкой разъемов для удобства подключения в темном салоне автомобиля.

