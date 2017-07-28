Новые зарядки RITMIX серии AC!DC

Команда RITMIX сообщает о начале продаж новых зарядных устройств серии AC!DC. На сегодняшний день представлены три новинки: два автомобильных зарядных устройства и одна сетевая зарядка повышенной мощности.
RM-5055AC – сетевая зарядка повышенной мощности, имеющая 5 выходов USB с током 2,1А на каждый разъём (максимальный суммарный ток, когда все разъемы заняты – 5,8 А). Новинка выполнена в компактном вертикальном корпусе, имеет в комплекте мягкий шнур питания, позволяющий поставить зарядку в удобном месте, поставляется в двух цветовых исполнениях: чёрном и белом.
Автомобильная зарядка RM-3425DC оснащена двумя выходами USB, каждый до 2,1А (суммарно до 3,4А). Модель позволит зарядить сразу два устройства, заняв при этом всего одно гнездо прикуривателя. Выполнена в стильном корпусе из ударопрочного термоустойчивого пластика, отличается продуманной эргономикой: новинку удобно вставлять в прикуриватель и доставать из него.
Универсальный зарядный адаптер для автомобиля RM-2191DC имеет как USB-выход, так и встроенный кабель-пружинку с разъёмом microUSB, который подойдет для большинства современных гаджетов. Оба разъёма способны выдавать ток до 2,1 А, которых хватит даже для зарядки планшетов.
Все новинки отличаются надёжностью, высококачественными компонентами, лаконичной стильной упаковкой, доступной ценой и подходит для любой современной портативной техники с возможностью зарядки от USB-порта. RM-5055AC и RM-3425DC поддерживают технологию Smart IC, которая автоматически распознает тип устройства и позволяет аккумулятору безопасно достигать максимальной скорости зарядки.
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