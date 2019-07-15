Новая линейка автомобильных зарядок Gunshell

15 июля 2019, 12:15

Ritmix увеличил ассортимент автомобильных зарядных устройств — теперь вам доступны 4 модели из новой серии Gunshell: RM-5231, RM-5240AP, RM-5240MC и RM-5455 Passenger.

Каждое устройство имеет свой функционал — это позволит вам выбрать самый подходящий вариант. При этом, модели имеют металлический корпус, обеспечивая долговременность и приятный внешний вид.RM-5231 имеет два разъема USB, которые дают вариативность при использовании кабелей. В модели RM-5240AP интегрирован кабель Lightning для iPhone длиной в 1 метр и разъем USB. В устройстве RM-5240MC также присутствует разъем USB и встроенный кабель с основным штекером Micro-USB и переходником USB Type-C, которые позволят зарядить устройства разных производителей без сторонних кабелей.Все вышеперечисленные модели имеют суммарный выдаваемый ток до 3,1 A, но у модели RM-5455 Passenger он доходит до 5,5 A, т.к. удлинитель имеет целых 3 разъема USB для пассажиров второго ряда и 1 разъем для водителя, находящийся в самом устройстве.