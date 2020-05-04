Автомобильные трансмиттеры FMT-B100 и FMT-B200 от Ritmix

4 мая 2020, 14:15

Линейка автомобильных гаджетов от компании Ritmix пополнилась двумя новыми моделями FM-трансмиттеров Ritmix FMT-B100 и FMT-B200.

Обе модели помогут воспроизвести аудиофайлы с внешних устройств и отвечать на звонки через динамики аудиосистемы автомобиля.Ritmix FMT-B100 - трансмиттер с функцией Bass Bost, которая позволяет усилить басы нажатием одной кнопки. Эта модель подключается к телефону через Bluetooth 5.0., также имеет разъемы для USB и Micro SD флешек. На верхней панели находятся все кнопки управления и USB-входы.Ritmix FMT-B200 подключается к мобильному телефону по AUX-кабелю. На боковых частях корпуса расположены входы для USB и Micro SD флешек. Благодаря шарнирному соединению дисплея и штекера, можно настроить оптимальное положение трасмиттера. В комплекте с этой моделью идет пульт дистанционного управления, это делает возможным управление на расстоянии.