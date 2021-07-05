BTR-100,FMT-B300, FMT-B400 - новые ресиверы и трансмиттеры Ritmix

5 июля 2021, 9:15

BTR-100 - автомобильный Bluetooth-ресивер. Устройство позволяет через Bluetooth передавать музыку с телефона на магнитолу авто через AUX и принимать звонки по громкой связи, не отвлекаясь от вождения. Ресивер оснащен микрофоном с шумоподавлением и кнопкой для управления уровнем баса. Ресивер BTR-100 добавляет Bluetooth к штатной магнитоле - исчезает необходимость ради этого осуществлять дорогостоящую замену!

FMT-B300 - FM-трансмиттер, питание которого происходит через прикуриватель автомобиля. С его помощью вы настраиваете FM-волну, на которую транслируете свою музыку. Трансмиттер имеет возможность воспроизводить аудио с флеш-накопителя и позволяет одновременно с этим зарядить телефон или планшет: в модели FMT-B300 использованы для этого самые последние функциональные порты (2 USB TYPE-A и 1 USB TYPE-C). Неоспоримым плюсом является управление уровнем баса при помощи одной кнопки и функция hands free для принятия звонков по громкой связи через Bluetooth.FMT-B400 - компактный FM-трансмиттер с Bluetooth “хэндс-фри”. Легко крепится на панели автомобиля, не нагружая ее при этом. Имеет полноценный функционал FM-трансмиттера и микрофон для принятия входящих вызовов с телефона. Питание осуществляется через гнездо USB (DC 5B).Примерный радиус действия Bluetooth у всех трех моделей - до 10 м, это позволит вам пользоваться ими даже на природе, сидя вблизи мангала или отдыхая от палящего солнца в тени.Рекомендуем присмотреться к новинкам от Ritmix: они обеспечат вам комфортное и безопасное вождение под любимый плейлист!