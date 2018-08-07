Ritmix FMT-A880 - мр3-плеер, зарядное и FM-трансмиттер в одном

7 августа 2018, 11:15

Устройство сочетает в себе и mp3-плеер, и FM-трансмиттер, и зарядное устройство, и даже, держатель для смартфона. Не смотря на полезную многофункциональность FMT-A880 очень компактный и стильный.

A880 способен воспроизводить музыку в формате mp3 с вашего смартфона через Bluetooth либо через MicroSD карту, выводя звук на стереосистему автомобиля через любую FM магнитолу. За счет встроенного Bluetooth, у A880 имеется функция Hands-Free, которая поможет вам не отвлекаться от дороги и избежать нежеланных штрафов. Благодаря своей компактности, отлично крепится на решетке вентиляции и служит прекрасным держателем для смартфона, а непрерывно работать вашему смартфону поможет USB выход током до 2,4А.