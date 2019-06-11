Ritmix FMT-A707 – FM-трансмиттер с функцией Hands-free

11 июня 2019, 10:45

FM-трасмиттер — очень полезный гаджет в арсенале любого автомобилиста. При помощи этого устройства возможно транслировать музыку на любую автомагнитолу.

Компания Ritmix выпустила новую модель FM-трансмиттера FMT-A707.

Новинка имеет металлический корпус, сегментный экран в верхней его части, там же расположены два usb-входа: один порт с технологией Quick Charge 3.0 для быстрой зарядки гарджетов, а второй для подключения флешки с аудио-файлами. Благодаря новой функции Hands free при подключении мобильного телефона к трансмиттеру звонок автоматически передается на аудиосистему автомобиля через Bluetooth подключение. На боковой части корпуса установлены кнопки приема вызова и переключения треков, также есть функция автонабора последнего набранного номера.



