12 августа 2017, 14:47

Каждый сталкивался с ситуацией, когда гаджет реально спасает в сложных ситуациях. Позвольте представить гаджет, способный и в прямом и переносном смысле спасти вам жизнь.

Зарядка Ritmix RM-2429DC выполнена в виде ножа-стропореза. Это японский нож для разрезания заклинившего ремня безопасности при экстренной эвакуации из автомобиля при аварии. Изготовлен он в прочном металлическом корпусе с особым наконечником. Его можно использовать для разбивания стекла автомобиля при аварии, если вдруг заклинило двери от удара. А для ежедневного "мирного" использования - это надежная, стабильно работающая автомобильная зарядка с двумя выходами USB для одновременного подключения двух устройств, заняв при этом всего одно гнездо автомобильного прикуривателя. Верхний USB-разъем выдает ток до 2,4 А, чего хватит для зарядки большого планшета или ёмкого переносного аккумулятора; максимальный ток нижнего разъёма — 1 А, в самый раз для смартфона или плеера. Если задействованы оба разъёма, суммарный выдаваемый адаптером ток будет ограничен 2,4 А.



Модель отличается качественными материалами благодаря строжайшему контролю на нескольких этапах производства, а также инновационными "аварийно-спасательными" возможностями. Такое зарядное устройство - мастхэв любого автомобиля.

