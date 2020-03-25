RPB-10008 и RPB-20000 - новые модели Powerbank Ritmix

25 марта 2020, 12:45

Новые переносные аккумуляторы RPB-10008 и RPB-20000 уже в продаже.

RPB-10008 оснащен удобной функцией беспроводной зарядки, теперь вам не нужно носить с собой лишние провода, если ваше устройство поддерживает функцию беспроводной зарядки — просто положите ваш смартфон на Powerbank, и он вновь вернется к жизни. RPB-10008 так же имеет два разъема для стандартной подзарядки — Micro USB и Type-C.



RPB-20000 аккумулятор, способный зарядить практически все: мр3 плеер, портативную акустику, беспроводные наушники, видеорегистраторы и любую другую технику с возможностью питания от USB порта DC 5V, 2A. Элегантный черный корпус оснащен различными разъемами для зарядки.



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