Новые миниатюрные пауэрбэнки Ritmix RPB-10003L

23 августа 2017, 12:15

В продаже появилась абсолютно новая линейка портативных аккумуляторов Ritmix RPB-10003L.

Это самый компактный в своём классе Power Bank с ёмкостью 10 000 мАч, сможет полностью зарядить ваш девайс, в среднем, около 4 раз.

Модель оснащена двумя USB-портами до 2100 мА каждый (суммарно до 2,4 А) и микросхемой Smart IC, обеспечивая оптимальное питание и для старенького сотового телефона, и для новейшего планшета. Имеет мощный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч и ресурсом не менее 500 циклов, а также LED-индикатор заряда. Выпускается в 4 вариантах: чёрный и белый в классическом исполнении, дымчато-синий и коралловый с покрытием софт-тач — мягкое резиновое покрытие никогда не оставит случайной царапины на поверхности вашего смартфона.



Стильный дизайн, четыре современных цветовых решения и уникальная компактность делает устройство незаменимым мастхэвом вашей сумки или рюкзака.