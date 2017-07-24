Два стильных Power Bank от Ritmix с Type C / QC 3.0

В конце июля компания Ritmix пополнит свой ассортимент сразу двумя новыми моделями мобильных зарядных устройств (power bank): RITMIX RPB-10977PQC и RPB-12077P.
Модель Ritmix RPB-10977PQC имеет два выхода для зарядки устройств: Type C и USB QC 3.0, для самых современных гаджетов. Разъём Type C подходит для последних моделей Apple, Samsung и других самых ожидаемых новинок конца 2017 – начала 2018. В том числе он способен зарядить MacBook Air. Второй выход – разъём USB c современной системой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 (QC 3.0), поддерживается современными смартфонами, планшетами на чипсетах Snapdragon 821, 820, 620, 618, 617 и 430. Инновационным шагом стало внедрение функции умного определения оптимального напряжения. Новая технология позволяет определять и динамически подстраивать оптимальную выходную мощность непосредственно под данное устройство и этап процесса питания. За счет такой оптимизации снижается коэффициент бесполезных затрат энергии и предотвращает перегрев аккумулятора, что продлит срок службы аккумулятора мобильного устройства. Главной фишкой в Quick Charge 3.0 стала не столько скорость зарядки, сколько «умение» экономить энергию. Сейчас поддержкой быстрой зарядки оборудованы все флагманские смартфоны, выпускаемые на базе процессора Snapdragon 820/821, и некоторые устройства средней ценовой категории.
Вторая новинка июля среди мобильных зарядных устройств Ritmix - модель RPB-12077P, имеет два стандартных выхода USB с зарядкой 5В, 2,1А (суммарно до 2,4А), это позволяет одновременно заряжать два гаджета. Имеет мощный аккумулятор ёмкостью 12000 мАч и ресурсом не менее 500 циклов, а также LED-индикатор заряда. Отличается низким саморазрядом, отличной автономностью и удобством в эксплуатации. Так же, устройство оснащено контроллером Smart IC, определяющим оптимальные параметры для зарядки подключаемого устройства. И старенький мобильный телефон с оптимально невысоким током заряда, и новейший смартфон получат правильные параметры тока и напряжения для заряда.
Обе модели представлены в стильном и прочном алюминиевом корпусе. Компактный и лёгкий, девайс хорошо помещается в руке, его удобно нести даже вместе со смартфоном, в случае экстренной зарядки. Обе новинки представлены в двух цветовых вариантах: сером и серебристом.
Новинки, без сомнения, понадобятся тем, кому важно оставаться на связи и активно использовать мобильные устройства, «не привязываясь» к стационарной розетке.
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