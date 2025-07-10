10 июля 2025, 12:45

Bloody запускает в продажу игровые столы.

Новая категория товаров выходит вслед за полюбившимися игровыми креслами, теперь у пользователей будет возможность собрать полноценное, функциональное и стильное пространство.



Открывают серию модели BD-TB101 и BD-TB201. Обе новинки объединили в себе ключевые характеристики, на которые ориентируется каждый геймер при выборе рабочего места: прочность, удобство, эргономику и визуальное оформление. Металлическое основание и регулируемые ножки обеспечивают устойчивость даже при интенсивной эксплуатации, материалы премиального качества делают новинки долговечными и крепкими.

Прочная столешница из ЛДСП толщиной 18 мм способна выдерживать значительные нагрузки, а сочетание стали и алюминия в опорных элементах придаёт всей конструкции дополнительную надёжность. Габариты моделей позволяют с комфортом разместить не только всю периферию, но и два полноразмерных монитора: 140 x 60 см у BD-TB101 и 140 x 75 см у BD-TB201. Максимальная нагрузка до 120 кг делает столы универсальными – от простого стриминга до тяжёлого мультимониторного сетапа с полноценным аудиооборудованием.Однако сила игровых столов Bloody не только в их конструкции. Разработчики учли каждую мелочь, которая может повлиять на комфорт во время длительных игровых сессий. Оба стола оснащены держателем для сетевого фильтра, подстаканником, а также крючком для наушников, чтобы необходимые аксессуары всегда были под рукой. В комплект входит коврик формата XL, который закрывает большую часть рабочей поверхности и обеспечивает идеальное скольжение для мыши.Отдельного внимания заслуживает RGB-подсветка, подчёркивающая геймерскую направленность моделей. Она подключается через стандартный USB-разъём и превращает рабочее пространство в атмосферную игровую зону. Износостойкое покрытие устойчиво к механическим повреждениям – поверхность сохраняет свой внешний вид даже после длительного использования.Регулируемые ножки позволяют настроить высоту под индивидуальные предпочтения, что особенно важно при длительной работе за компьютером или в ходе продолжительных игровых марафонов.С выходом новой серии игровых столов Bloody предлагает не просто удобную мебель, а полноценную платформу для погружения в игру, где всё продумано до мелочей. Эти решения помогут пользователю добиться максимальной продуктивности и создать пространство, в котором приятно находиться – будь то игровая сессия, стрим или работа.