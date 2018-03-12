Ritmix RPB-20003L - новый внешний аккумулятор на 20000 мАЧ

12 марта 2018, 13:15

Компания Ritmix выпускает новый компактный Power Bank RPB-20003L с емкостью 20 000 мАч, позволяющий полностью зарядить современный смартфон около 6-7 раз. Портативный аккумулятор подходит для смартфонов, телефонов, планшетов, экшн-камер, МР3 и HiFi-плееров, беспроводных наушников, портативных колонок, электронных книжек и любой другой техники с возможностью зарядки / питания от USB порта.

Новая модель оснащена двумя USB-портами (до 2100 мА каждый, до 2400 мА суммарно) и микросхемой Smart IC, которая обеспечит оптимальное питание и для старенького телефона и для новейшего смартфона или планшета. Высоконадёжный аккумулятор рассчитан не менее чем на 500 циклов зарядки / разрядки. Мобильное зарядное устройство имеет LED-индикатор заряда, на котором отображается состояние зарядки аккумулятора 25% / 50% / 75% / 100% .



Особенность новинки – очень компактный для такой большой ёмкости размер, позволяющий держать в руке вместе со смартфоном в случае срочной зарядки «на ходу» прямо во время разговора или чата в соцсети. Ширина 6,5см, толщина 2,5см – отличные параметры для мощной 20-ки на сегодняшний день.



Модель выпускается в классическом черном цвете. В комплекте имеется кабель USB-микро USB.



Характеристики:

Питание литий-полимерный аккумулятор

Ёмкость аккумулятора 20000 мАч

Ресурс аккумулятора > 500 циклов зарядки

Специальные возможности индикатор заряда

Входы Micro-USB

Входное напряжение DC 5 В

Сила тока на входе 2000 мА

Выходы 2 x USB

Выходное напряжение DC 5 В

Выходной ток 2 х 2100 мА (суммарно до 2,4 А)

Размеры 145 x 65 x 25мм