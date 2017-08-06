RITMIX RPB-5800LT и RPB-8800LT - мобильные зарядные устройства

6 августа 2017, 11:30

Модель RITMIX RPB-5800LT сделана на основе высококачественного литий-ионного аккумулятора ёмкостью 5800 мАч, обеспечивает 2 полные зарядки современного планшета или смартфона, а также заряжает экшн-камеру, беспроводные наушники, аудиоплеер, электронную книгу, часы-шагомер или любую другую электронику с возможностью питания от USB порта током 5В, до 2100мА.

В компактный корпус с надежным подвесом на карабине встроена мощная лампа, подходящая для освещения в палатке, на пикнике или для аварийного освещения на даче или в гараже. Лампа поддерживает 4 режима работы:High 196 lum – примерное время автономной работы от полного заряда порядка 18ч,Medium 64 lum – примерное время автономной работы от полного заряда порядка 60ч,Low 24 lum – примерное время автономной работы от полного заряда порядка 130ч и аварийный режим SOS – мигающая лампа.Уникальное преимущество модели RPB-5800LT: в корпус встроен магнит, позволяющий прочно установить фонарь на любой металлической в т.ч. наклонной поверхности, а также прикрепить его снизу открытого капота автомобиля для освещения при непредвиденном ремонте автомобиля «в чистом поле».Аккумулятор модели RPB-8800LT имеет повышенную ёмкость 8800 мАч, обеспечивает 3-4 зарядки современных смартфонов, планшетов, экшн-камер, любой современной электроники с питанием от USB порта током 5В, до 2100 мА. В защищенный корпус с прочным подвесом встроен надёжный кемпинговый фонарь с тремя режимами освещения, включая аварийный мигающий SOS. Особенность модели RPB-8800LT – встроенный спикер способен воспроизводить музыку по Bluetooth до 28 часов подряд, мощность динамика 3 Вт.Обе модели имеют прочные и надежные корпуса, пыле- и влагозащищенность по стандарту IP65. Поставляются в двух цветах каждая модель: RPB-5800LT цвет чёрный с красным и цвет зеленый хаки; RPB-8800LT цвет черный с зелёным и цвет хаки.