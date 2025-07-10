Чехия за свой счет подготовит украинских пилотов для F-16

10 июля 2025, 12:15

По предложению министра обороны Яны Черноховой правительство Чехии одобрило программу подготовки украинских пилотов, которая включает 150 часов летной подготовки, стоимостью около 32 млн чешских крон (около €1,3 млн).

Ожидается, что в этом году обучение пройдут до восьми украинских пилотов.



В минобороны Чехии отметили, что на вооружении ее армии нет F-16, но украинская сторона выразила заинтересованность в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39.



"Если Украина хочет продолжать эффективно защищаться от российской агрессии, ей необходимы не только военная техника, но и хорошо подготовленные вооруженные силы, включая военно-воздушные силы", — объяснила Чернохова.



Обучаться украинские пилоты будут в Праге в учебном центре летной подготовки, расходы будут покрыты из государственного бюджета Чехии.