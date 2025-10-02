Украинцы в Чехии приносят доход вдвое больше, чем тратится на их содержание

2 октября 2025, 8:45

В первой половине 2025 года украинские беженцы заплатили налогов на сумму 15 млрд крон (€616 млн).

В то же время на гуманитарную помощь, проживание, медицину, образование и другие виды поддержки Чехия потратила вдвое меньше — 7,6 млрд крон (€312 млн), сообщает Radio Prague International.Сейчас в Чехии работают около 169 000 украинцев со статусом временной защиты. Большинство заняты в сфере услуг, промышленности и строительстве.В 2024 году Чехия получила от беженцев 24,8 млрд крон (€986 млн), при расходах в 15,5 млрд крон. В 2023 году расходы Чехии составляли 22 млрд крон (€904 млн), а поступления — 19,4 млрд крон (€797 млн ).