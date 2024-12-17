Норвегия выделит $242 млн на усиление украинской морской обороны

17 декабря 2024, 9:45

Как сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, 2,7 млрд норвежских крон (около $242 млн) выделят в рамках программы Нансена.

Деньги пойдут на финансирование систем для выявления и обезвреживания мин, а также инновационные проекты и развитие автономных технологий, повышающих морскую безопасность. Кроме того, помощь предусматривает закупку малых лодок и обучение украинских военных в Морском учебном центре в Румынии.Программа Нансена – это норвежская инициатива поддержки Украины на сумму 75 млрд норвежских крон, которая рассчитана на 2023–2027 гг. В 2025 году программа предусматривает помощь на 22,5 млрд норвежских крон.