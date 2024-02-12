Норвегия намерена предоставить Украине больше ПВО NASAMS

12 февраля 2024, 11:45

В правительстве страны предлагают парламенту заказать 10 пусковых установок и четыре центра управления огнем NASAMS. Инвестиция составит 3,45 млрд норвежских крон (около $326 млн).

"Норвежская система NASAMS спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракеты и беспилотники наносят обширные и жестокие удары, поэтому противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины. В то же время я обеспокоен тем, чтобы мы как можно скорее приобрели средства ПВО для собственной обороны", — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.