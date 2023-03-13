13 марта 2023, 8:45

ВСУ получит новые ПВО NASAMS от Норвегии

Норвегия в сотрудничестве с США передает Украине еще два полностью укомплектованных взвода системы ПВО NASAMS

Взвод насчитывает 3-4 пусковые установки, каждая из которых несет шесть ракет AMRAAM, радиолокационную станцию, пункт управления огнем и единицу техники с электрооптической камерой.


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