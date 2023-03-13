ВСУ получит новые ПВО NASAMS от Норвегии

Взвод насчитывает 3-4 пусковые установки, каждая из которых несет шесть ракет AMRAAM, радиолокационную станцию, пункт управления огнем и единицу техники с электрооптической камерой.
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