Зеленский: В Украине определены 230 приоритетных энергетических объектов

26 февраля 2026, 9:45

В Украине определены 230 приоритетных энергетических объектов, часть которых уже защищают системы ПВО NASAMS, заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

«Речь идет не об одной, двух или пяти установках – их больше. Не хочу сейчас называть конкретное количество, но все системы NASAMS работают для сохранения нашей энергетики», – подчеркнул Зеленский. Президент также сообщил, что Украина в рамках программы PURL получала от США пакеты Patriot PAC-2 и Patriot PAC-3, но ракеты PAC-2 не способны эффективно перехватывать баллистические ракеты.Зеленский отметил поддержку Норвегии, которая была одним из крупнейших доноров программы PURL и одним из самых оперативных партнеров по закупке американского оружия, прежде всего ракет для ПВО. По состоянию на сегодняшний день, взнос Норвегии достигает $970 млн.NASAMS - норвежско-американский зенитный ракетный комплекс малой и средней дальности. Эти системы Украине передали США, Норвегия, Литва и Канада.