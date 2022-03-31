Зеленский попросил передвижные ЗРК и ракеты против кораблей

31 марта 2022, 12:15

Президент Украины сегодня выступил перед парламентом Норвегии и попросил предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун».

«Свобода должна быть вооружена не хуже тирании, — сказал Зеленский. — Я хочу назвать чётко, что нам нужно. Это противокорабельное вооружение — ракеты «Гарпун», а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Всё оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы».«Гарпун» — это американская крылатая ракета, NASAMS — норвежский ЗРК, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.