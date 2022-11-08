ЗРК NASAMS и Aspide уже в Украине — Резников

8 ноября 2022, 11:45

Это оружие сделает украинское небо более безопасным, отметил Министр обороны Алексей Резников.

"Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, атакующие нас. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", — отметил он.NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.Aspide — класс управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей. В состав входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса «воздух-воздух».