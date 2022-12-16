Резников назвал сроки новой волны наступления оккупантов

16 декабря 2022, 11:15

"Россия готовит новую волну мобилизованных резервистов и будет зимой прибегать к эскалации войны. Следующую волну наступления попытаются начать, скорее всего, в феврале, как и в прошлом году. Это их план", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам министра, Россия и далее будет человеческим нашествием атаковать позиции ВСУ. Кремль не пожалеет "пушечного мяса", и будет следовать этой тактике до конца."Кремль пытается найти новые решения, как одержать победу, но кроме "мясорубки" - им нечего предложить", - добавил министр обороны.