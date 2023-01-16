Украина получит требуемое вооружение - Резников

16 января 2023, 13:15

Украина получит долгожданное вооружение, в том числе танки и истребители, поскольку и Украина, и Россия, похоже, весной готовятся к новым наступлениям, — Резников в интервью ВВС.

Остальные важные тезисы из интервью министра обороны:▪️Украина стала членом альянса НАТО де-факто, а не де-юре (по закону), потому, что у нас есть оружие и понимание, как его использовать;▪️Пригожина в Соледаре интересует возможная экономическая выгода от захвата города, где расположены крупнейшие в Европе соляные шахты, и не интересуют потери, это деньги на крови;▪️«Приблизительно 500 или 600» российских боевиков погибают каждый день по всей стране, в то время как Украина теряет десятую часть этого;▪️РФ пытается собрать силы для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке;▪️Украина получит "танки, боевые самолёты или реактивные самолёты, а также дальнобойное вооружение для поражения целей в 300 км (186 миль)", потому, что "всё поменялось" в западных странах.