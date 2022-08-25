Резников: худший сценарий для Украины позади

25 августа 2022, 14:15

В полномасштабной войне с Россией худший сценарий для Украины уже позади, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы находимся на стадии стабилизации всего фронта или линии столкновения с незначительными перемещениями подразделений. Мы создали там много хороших средств сдерживания", - заявил он в интервью CNN.Резников сказал, что, по его мнению, Украина стоит на пороге "нового этапа войны", начав свою контрнаступательную кампанию.Он назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины с Россией."Я называю это синдромом усталости, для меня это одна из главных угроз. И с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить с такими как вы, общаться, спрашивать людей. Потому что это очень, очень опасно для нас", - отметил глава Минобороны Украины.