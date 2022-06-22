Гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже в Украине

22 июня 2022, 9:15

Panzerhaubitze 2000 наконец-то вошли в арсенал 155-мм гаубиц украинской артиллерии - министр обороны Украины Алексей Резников.



Правительство Германии также опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия. Для обеспечения помощи Украине Германия увеличила бюджет на 2 млрд евро.

В нем, в частности, есть:

- 30 зенитных самоходных установок Gepard

- 7 САУ Panzerhaubitzen 2000

- комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM

- 54 бронетранспортера М113

- 3 РСЗО Mars

- система противобатарейной борьбы COBRA

- 500 зенитных ракет STINGER

- 8 разведывательных дронов