Гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже в Украине

Panzerhaubitze 2000 наконец-то вошли в арсенал 155-мм гаубиц украинской артиллерии - министр обороны Украины Алексей Резников.
Правительство Германии также опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия. Для обеспечения помощи Украине Германия увеличила бюджет на 2 млрд евро.
В нем, в частности, есть:
- 30 зенитных самоходных установок Gepard
- 7 САУ Panzerhaubitzen 2000
- комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM
- 54 бронетранспортера М113
- 3 РСЗО Mars
- система противобатарейной борьбы COBRA
- 500 зенитных ракет STINGER
- 8 разведывательных дронов