19 сентября 2024, 15:15

Зимой в Украине не будет света до 18 часов — ООН

Согласно прогнозам экспертов, которых опросила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключения электроэнергии будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно.



Насколько гражданское население пострадает от последствий российских атак по энергоинфраструктуре в течение предстоящей зимы зависит от нескольких факторов. Хотя энергетические компании работают над восстановлением поврежденного оборудования, пока непонятно, сколько мощностей удастся восстановить до начала зимы, говорится в докладе. Масштабы отключения электроэнергии также будет в значительной степени зависеть от того, насколько холодной будет зима.



В конце концов, влияние на гражданское население будет зависеть от того, будут ли новые атаки рф на энергетическую инфраструктуру.

