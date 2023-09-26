Киев готовится к сложной зиме – Кличко

26 сентября 2023, 13:15

Город уже обеспечил более двух третей котельных «Киевтеплоэнерго» генераторами, поэтому в случае отключения света они будут продолжать работать и давать тепло домам, которые к ним подключены – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также отметил, что столичные власти и коммунальщики разработали алгоритм оперативного подключения альтернативных источников для поставок тепла, чтобы не было промедлений в случае чрезвычайной ситуации.«Столицу и Украину ждет еще одна сложная зима. Потому что враг снова попытается разрушить критическую инфраструктуру и оставить нас без света, тепла и воды. Город готовится. И готовы должны быть жители. Как и прошлой зимой, в каждом доме должен быть запас пищи, воды, приборы электропитания, тёплая одежда. Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме и будут делать все возможное, чтобы обеспечить жителей города необходимыми сервисами», – отметил Виталий Кличко.