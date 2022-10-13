Охтирський пологовий отримає альтернативне отеплення в рамках "Ліга тепла"

13 октября 2022, 16:15

Українські лікарні і пологові будинки матимуть теплу зиму – такою є мета проєкту «Ліга тепла» – відкритої благодійної ініціативи для бізнесів, започаткованої компанією Vodafone.

Першим гарантоване отеплення отримує пологовий будинок у місті Охтирка Сумської області. Про це сьогодні укладено меморандум між Vodafone, комунальним некомерційним підприємством Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня», Охтирською міською радою та Благодійним фондом «Твоя опора».

Vodafone перераховує 20 000 євро на отеплення пологового будинку у місті Охтирка, яка постраждала від російського вторгнення. Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю технічного обладнання та кондиціонування для отеплення приміщень та його встановлення в Пологовому будинку м. Охтирка.

«На порозі зимового сезону мені хочеться буквально зігріти малюків, які народжуються в Україні, - пояснює рішення компанії Ольга Устинова, СЕО Vodafone Україна. – У мене самої є дві чудові онучки і я знаю, яким важливим є тепло для малечі. Тому ми об’єднуємо український бізнес, щоб зігріти наших маленьких українців».

Окупанти свідомо руйнують об’єкти тепло- та електропостачання. Зважаючи на ці виклики і ризики використання традиційних джерел в умовах війни, вирішено застосувати для обігріву пологових і лікарень альтернативне опалення – теплові помпи, що використовують відновлювану енергію повітря або землі.

«Це обладнання має високий коефіцієнт продуктивності, воно надійне в експлуатації, екологічне і працює від енергії землі та повітря. Це дасть змогу обігрівати або додатково підігрівати, якщо ТЕЦ не буде працювати повністю або частково, - пояснює Олег Деніченко, медичний директор Комунального некомерційним підприємством Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня».

«Це дуже важлива соціальна ініціатива для нашого міста в реаліях війни. В приміщеннях пологового будуть встановлені кондиціонери, які забезпечать тепло взимку і комфорт влітку. – вітає ініціативу Павло Кузьменко, міській голова Охтирської територіальної громади. – Сподіваюсь, що інші компанії також приєднаються і підтримають ідею подарувати тепло малюкам».

Доєднатись до «Ліги тепла» може будь-яка компанія, умова участі - перерахувати 20 000 євро для отеплення пологових будинків альтернативним опаленням та публічно оголосити про приєднання до «Ліги тепла». CEO компанії може зробити це на своїх сторінках в соціальних мережах, вдягнувши свій улюблений теплий шалик – символ проєкту.

Партнером ініціативи виступає благодійний фонд «Твоя опора», який є одним з найбільших фондів України. Отеплення також можна профінансувати самостійно – через власноруч обраний фонд або підрядника.