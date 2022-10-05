Vodafone перераховує 20 000 євро на отеплення першого пологового

5 октября 2022, 13:15

Vodafone Україна започатковує «Лігу тепла» – відкриту благодійну ініціативу для бізнесів - щоб допомогти пологовим будинкам України пережити складний зимовий сезон.

Як перший учасник челенджу компанія перераховує 20 000 євро на отеплення пологового будинку у місті Охтирка Сумської області.

«Ліга тепла» - це челендж для українських компаній, готових поділитись теплом з тими, хто його найбільше потребує. Компанія взяла за мету згуртувати відповідальні українські компанії, щоб гарантувати по всій Україні теплу зиму для лікарень та пологових будинків, маленькі пацієнти яких особливо чутливі до перепадів температури.

Зважаючи на виклики теплопостачання цієї зими і ризики використання традиційних джерел в умовах війни, для обігріву пологових і лікарень вирішили застосувати альтернативне опалення – теплові помпи. Це обладнання має високий коефіцієнт продуктивності, воно надійне в експлуатації, екологічне і працює від енергії землі та повітря.

«Самотужки долати проблеми складно. Але гуртом ми спроможні зігріти багато маленьких сердець. Адже, як показує досвід останніх місяців, можливості об’єднаних українців – неймовірні. Сьогодні я оголошую про перші 20 000 євро від українського оператора Vodafone, які підуть на отеплення пологового будинку міста Охтирка Сумської області. Я передаю челендж далі і запрошую український бізнес доєднуватись до ініціативи, щоб подарувати тепло малюкам», - закликає Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.

Доєднатись може будь-яка компанія, умова участі - перерахувати 20 000 євро для отеплення пологових будинків альтернативним опаленням та публічно оголосити про приєднання до «Ліги тепла». CEO компанії може зробити це на своїх сторінках в соціальних мережах, вдягнувши свій улюблений теплий шалик – символ проєкту.