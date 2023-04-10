У Рівному провели операцію на серці 800-грамовому немовляті

10 апреля 2023, 11:15

Київські кардіохірурги проїхали 500 кілометрів, щоб врятувати життя маленького 800-грамового немовляти в Рівненському пологовому будинку.

Операція із закриття артеріальної протоки була складною і вимагала від медичної команди високого професіоналізму та уваги. Але, завдяки їх вмінню медиків, малюк успішно пройшов операцію і тепер має всі шанси на повноцінне життя.Малечу не транспортували в іншу лікарню, щоб отримати необхідну медичну допомогу. Київські лікарі приїхали до Рівненського пологового будинку з усім необхідним обладнанням, щоб відразу розпочати операцію.Це не тільки зекономило час, але й дозволило уникнути додаткового стресу для дитини, яку не потрібно було перевозити на великій відстані.